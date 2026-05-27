Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sandalias todoterreno abiertas y cerradas para hombre más baratas: por solo 11,99 euros
Perfectas también para llevar de viaje o hacer turismo
Con la llegada del buen tiempo y de los días que se alargan son muchos los que aprovechan los ratos libres para salir a hacer excursiones, practicar trekking, o, simplemente, desconectar dando un agradable paseo.
Para ello, llevar un calzado cómodo, ligero y fresco es fundamental. Lidl cuenta con las sandalias de trekking para hombre que son muy cómodas y vienen con cinta abierta o cerrada. Perfectas también para llevar de viaje o hacer turismo.
Unas sandalias todoterreno
Estas sandalias de trekking para hombre de Lidl cuentan con unas tiras acolchadas para una comodidad óptima y cierres de velcro ajustables que permiten un ajuste individual. Tiene, además, una suela perfilada y flexible que garantiza un agarre seguro en diferentes superficies y son robustas y ligeras con material exterior resistente.
Estas sandalias están disponibles en colores marrón y negro. Las marrones cuentan con tiras más cerradas, mientras que las negras llevan el pie algo más 'abierto'. Las sandalias de Lidl están disponibles en diferentes tallas que van de la 41 hasta la 45, por lo que son perfectas para todo tipo de pie de hombre.
Otro detalle que conquista de estas sandalias es su precio. Y es que puedes conseguir las sandalias de trekking de Lidl por tan solo 11,99 euros. Y es que estas sandalias se van a convertir en un 'must' esta primavera o verano, ya que gracias a su comodidad y resistencia también son perfectas para ir de turismo y visitar una ciudad, unas ruinas o ir a tomar algo cuando el calor aprieta.
Recuerda que puedes conseguir las sandalias de trekking para hombre en las tiendas físicas de los supermercados de Lidl así como a través de la página web de la cadena alemana-.
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