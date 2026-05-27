Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla para el jardín más barata del mercado: por solo 5,99 euros
Cuenta con revestimiento plateado y una altura regulable de 165 a 175 cm
El sol aprieta y aunque hemos deseado que llegara cuanto antes, es cierto que ya son muchos los que buscan la sombra para refugiarse del calor sofocante. Especialmente si estamos en casa y hay personas mayores o niños, dado que una larga exposición al sol, aunque es perjudicial para todos, afecta más a grandes y pequeños.
Por ello, lo mejor es hacerse con una sombrilla de calidad que podamos poner en nuestra terraza o jardín e incluso bajar a la playa o a la piscina. Y si, además de ser un artículo de calidad, tiene un precio bajo, mejor que mejor. Ese es el caso de la sombrilla 140 cm que ya vende Lidl.
Una sombrilla alta a un precio bajo
Esta sombrilla cuenta con protección UV eficaz (factor de protección solar 60 según el estándar UV 801) gracias al tejido de la sombrilla con revestimiento plateado y una altura regulable de 165 a 175 cm. También tiene un mástil de tubo metálico con revestimiento en polvo.
Además, es muy fácil de plegar, guardar y llevar a donde quieras gracias a que incluye bolsa de transporte e instrucciones. Otro detalle que enamora de esta sombrilla es su diseño, y que la puedes conseguir con rayas anchas o rayas estrechas en unos tonos muy coloridos que alegrarán tus jornadas de primavera y verano.
Ya hora viene el detalle que conquista a los clientes: su precio. Y es que puedes conseguir esta sombrilla de Lidl por tan solo 5,99 euros. Un precio espectacular para un producto duradero que no solo te protegerá del so, sino que también te acompañará a donde necesites.
Recuerda que puedes conseguir esta sombrilla en las tiendas de Lidl, así como a través de la página web de la propia cadena de supermercados alemana.
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