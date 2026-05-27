Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines mejor valorados para terrazas más baratos: por solo 5,99 euros

Este cojín de Lidl es agradablemente suave gracias al acolchado de confort de 5 cm.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines mejor valorados para terrazas más baratos: por solo 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines mejor valorados para terrazas más baratos: por solo 5,99 euros

Daniel Cid

Es tiempo de renovar nuestra terraza o jardín y para ello, podemos encontrar en Lidl los mejores productos a un precio espectacular. Y es que en la famosa cadena de supermercados alemana puedes encontrar todo lo que necesitas, ya sean artículos de decoración o detalles para hacer que un rincón que de 10, sin tener que dejarte un dineral.

Un ejemplo de ello es el cojín para asiento Houston que vende Lidl y que es perfecto para colocar en cualquier banco de madera o asiento que tengamos en nuestra terraza o jardín para que podamos pasar agradables veladas de la forma más cómoda posible.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines mejor valorados para terrazas más baratos: por solo 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines mejor valorados para terrazas más baratos: por solo 5,99 euros / LIDL

Un cojín al precio más bajo

Este cojín de Lidl está fabricado con material reciclado y relleno de algodón, por lo que es sinónimo de comodidad absoluta. Y es que este cojín de Lidl es agradablemente suave gracias al acolchado de confort de 5 cm.

Cuenta con cintas de sujeción y dobladillo decorativo que se puede agarrar a cualquier asiento, banco o silla que necesitamos añadir comodidad extra para poder sentarnos. Este producto viene, además, con una funda resistente y que no destiñe de tejido de lona de alta calidad.

Los cojines para asiento Houston de la marca Livarno que vende Lidl están disponibles en color antracita y verde, por lo que encajan a la perfección con cualquier tipo de decoración que tengas en tu terraza o jardín.

Este cojín se encuentra entre los productos "top valorados" de la tienda online de Lidl y nos es para menos, dado que otro detalle a tener en cuenta es su precio de infarto. Y es que puedes conseguir estos cojines por tan solo 5,99 euros. Un precio increíble para un producto que hará las delicias de tus momentos de relax esta primavera y verano.

Noticias relacionadas y más

Recuerda que lo puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl, así como a través de la página web de la propia cadena de supermercados de origen alemán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
  2. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
  4. Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
  5. Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
  6. Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
  7. Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
  8. Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines mejor valorados para terrazas más baratos: por solo 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines mejor valorados para terrazas más baratos: por solo 5,99 euros

Las claves del “no” de Cata al conjunto azul: “El Real Oviedo es un gran club, pero siente lealtad por Osasuna“

Las claves del “no” de Cata al conjunto azul: “El Real Oviedo es un gran club, pero siente lealtad por Osasuna“

La 38.ª Media Maratón "Ruta de la Reconquista" bate récord de participación: 1.500 inscritos

La 38.ª Media Maratón "Ruta de la Reconquista" bate récord de participación: 1.500 inscritos

Felipe VI destaca la aportación a la convivencia de los premiados con las Medallas en Bellas Artes

Felipe VI destaca la aportación a la convivencia de los premiados con las Medallas en Bellas Artes

El portero Egoitz Arana: una apuesta a largo plazo del Sporting de Gijón

El portero Egoitz Arana: una apuesta a largo plazo del Sporting de Gijón

Un conocido abogado asturiano, investigado en la nueva causa que golpea al PSOE por la trama de la "fontanera" Leire Díez

Tracking Pixel Contents