Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente freidora de aire más barata del mercado: disponible por menos de 40 euros
Un aparato de gran capacidad, 6,7 litros
Si estás pensando en cambiar tu freidora de aire no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden la potente freidora de aire más barata del mercado. Un aparato de gran capacidad, 6,7 litros, que está disponible por menos de 40 euros.
Esta freidora de aire es mucho más de lo que te esperas. Es una cocina inteligente para 50 recetas con la que podrás asar, hornear y cocinar, y freír sin aceite o grasa adicional.
Es controlable por WiFi a través de la aplicación LIDL Home; y es fácil de usar incluso en movimiento: planifica la cocción con hasta 3 horas de antelación y recibe notificaciones en el smartphone.
Tiene un fácil manejo mediante dial giratorio, botones pulsadores y 6 programas preestablecidos: Recalentar, Deshidratar, Asar, Hornear, Precalentar y Freír con aire.
Su cesta de freír es extragrande para, por ejemplo, aproximadamente 1,4 kilos de patatas fritas o un pollo entero.
Su ajuste de temperatura va de 60 a 200 grados y tiene función de espera automática.
Además, su cesta y sartén tienen revestimiento antiadherente de alta calidad de ILAG®, un muy buen sistema con la mejor protección contra la corrosión.
Además, incluye manual de instrucciones con 10 sugerencias de recetas; y la cesta y la sartén son aptas para lavavajillas.
Descuento
Esta freidora de aire tiene un precio de 54,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 27 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros.
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