Con la llegada del calor, subida de las temperaturas y el verano, muchos ya piensan en un cambio de look. Hacerlo puede ser lo fácil, aunque no lo parezca. Otra cosa ya es mantenerlo. Y no hablamos de un giro radical como teñirse el pelo. Sino simplemente, cambiar la barba, dejarse solo el bigote, afeitarse la cabeza, raparla...

Las posibilidades son varias ye s cierto que cuando estamos lejos de casa, de vacaciones, el ir a un peluquero que no es del confianza suele suponer un problema para muchos hombres. Por ello, Lidl trae la mejor solución. Se trata de la recortadora de pelo y barba 5 en 1 de CIEN beauty que vende Lidl.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortada de pelo 5 en 1 más barata: por solo 12,99 euros / LIDL

Un cambio de look por menos de 13 euros

"Descubre el corta pelos y barbero Cien, tu versátil dispositivo 5 en 1 para un estilo perfecto de la cabeza a la barba. Con cuchillas de acero inoxidable afiladas con precisión y varios accesorios, te ofrece resultados de corte óptimos y durabilidad. Ya sea que quieras cortar, recortar, contornear, perfilar o afeitar, este cortador se adapta a tus necesidades. Gracias a su mango ergonómico, se adapta cómoda y seguramente a la mano, mientras que la práctica función de bloqueo de viaje lo convierte en el compañero ideal para llevar2, apuntan desde Lidl.

Como te decíamos, esta recortadora es 5 en 1: con accesorios para cortar, recortar, contornear, perfilar y afeitar. Cuenta con cuchillas de acero inoxidable afiladas con precisión para resultados de corte óptimos y durabilidad y accesorio de afeitado con cuchilla flotante para un afeitado apurado y cómodo. También tiene accesorio para barba con 1 peine para 4 longitudes de corte diferentes (3, 4, 5 y 6 mm) y para el pelo con 4 peines para 4 longitudes de corte diferentes (3, 6, 9 y 12 mm) y 1 peine con rueda de ajuste de 1 a 10 mm.

Cuenta con un recortador de precisión para contornear bigote, cejas y patillas.

Uno de los detalles que enamora de este producto es su precio. Y es que puedes conseguir la recortadora de pelo y barba 5 en 1 de Lidl por tan solo 12,99 euros. Como lo lees. Por este precio podrás llevar tu peluquería portátil allá donde vayas estas vacaciones.

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Recuerda que la puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl como en la página web de la propia cadena de supermercados alemana.