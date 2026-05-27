Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortada de pelo 5 en 1 más barata: por solo 12,99 euros
Cuenta con un recortador de precisión para contornear bigote, cejas y patillas
Con la llegada del calor, subida de las temperaturas y el verano, muchos ya piensan en un cambio de look. Hacerlo puede ser lo fácil, aunque no lo parezca. Otra cosa ya es mantenerlo. Y no hablamos de un giro radical como teñirse el pelo. Sino simplemente, cambiar la barba, dejarse solo el bigote, afeitarse la cabeza, raparla...
Las posibilidades son varias ye s cierto que cuando estamos lejos de casa, de vacaciones, el ir a un peluquero que no es del confianza suele suponer un problema para muchos hombres. Por ello, Lidl trae la mejor solución. Se trata de la recortadora de pelo y barba 5 en 1 de CIEN beauty que vende Lidl.
Un cambio de look por menos de 13 euros
"Descubre el corta pelos y barbero Cien, tu versátil dispositivo 5 en 1 para un estilo perfecto de la cabeza a la barba. Con cuchillas de acero inoxidable afiladas con precisión y varios accesorios, te ofrece resultados de corte óptimos y durabilidad. Ya sea que quieras cortar, recortar, contornear, perfilar o afeitar, este cortador se adapta a tus necesidades. Gracias a su mango ergonómico, se adapta cómoda y seguramente a la mano, mientras que la práctica función de bloqueo de viaje lo convierte en el compañero ideal para llevar2, apuntan desde Lidl.
Como te decíamos, esta recortadora es 5 en 1: con accesorios para cortar, recortar, contornear, perfilar y afeitar. Cuenta con cuchillas de acero inoxidable afiladas con precisión para resultados de corte óptimos y durabilidad y accesorio de afeitado con cuchilla flotante para un afeitado apurado y cómodo. También tiene accesorio para barba con 1 peine para 4 longitudes de corte diferentes (3, 4, 5 y 6 mm) y para el pelo con 4 peines para 4 longitudes de corte diferentes (3, 6, 9 y 12 mm) y 1 peine con rueda de ajuste de 1 a 10 mm.
Cuenta con un recortador de precisión para contornear bigote, cejas y patillas.
Uno de los detalles que enamora de este producto es su precio. Y es que puedes conseguir la recortadora de pelo y barba 5 en 1 de Lidl por tan solo 12,99 euros. Como lo lees. Por este precio podrás llevar tu peluquería portátil allá donde vayas estas vacaciones.
Recuerda que la puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl como en la página web de la propia cadena de supermercados alemana.
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