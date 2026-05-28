Colas kilométricas en el "nuevo Zara": la ropa de supermercado que hace competencia a Inditex y que está arrasando esta primavera

Lo llaman ya el "nuevo Zara". Sus diseños de ropa nada tienen que envidiar al gigante textil de Marta Ortega y son incluso más baratos. Unit, la marca de moda del supermercado Hipercor (El Corte Inglés), está arrasando esta primavera con su última colección de mujer, hombre y niños. En todas sus tiendas, repartidos por el país, se están registrando colas kilométricas, sin exagerar, desde hace unas semanas.

La ropa de baño es la gran protagonista de la colección de Unit, con unos estampados muy coloristas y con las rayas dominando. La marca "low cost" de El Cortes Inglés ha pegado en los últimos años un gran estirón y ha dejado de ser simplemente ropa de supermercado. Tiene de todo y para todos los miembros de la familia. Incluso, oferta conjuntos a juego para toda la familia. Pero lo mejor, sin duda, son sus precios, muy económicos y aptos para todos los bolsillos.

Nueva sección de hogar

Como novedad, y siguiendo la tendencia de las firmas de moda más importantes de España, Unit ha incorporado a sus tiendas una sección de hogar. En las últimas semanas, el supermercado de El Corte Inglés ha transformado su sección de hogar, no solo en diseño sino en tamaño. El nuevo espacio, que ya se puede ver en muchas de sus tiendas repartidas por todo el país, incluye todo tipo artículos, con una estética mucho más cuidada que la anterior (ya no son piezas de supermercado), que parecen incluso de Zara Home, y con precios muy económicos.

Disponible también en web, en Unit Home se pueden encontrar ropa de cama, menaje de mesa, textil de baño, textil de mesa y cocina, organizadores e incluso una línea de hogar infantil. Hay disponibles juegos de sábanas de cuadro vichy de varios colores por 19 euros, también fundas nórdicas vichy por 29, toallas por 3 euros, fundas de cojín de rayas de colores por 15, detalantales de algodón por 12, set de cuatro tazas mug por 20, vajillas de 18 piezas por 49, bolsas de playa de rayas por 22, platos de melamina por 4 euros... Hay todo un mundo por descubrir.