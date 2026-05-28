Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
La oferta, difundida por una agencia de empleo doméstico de alto nivel, incluye vivienda independiente y gastos pagados y ha recibido miles de solicitudes
Marta Clavero
Una finca privada de Surrey, en el sur de Inglaterra, ha lanzado una oferta de empleo poco habitual: busca un cuidador interno para su perro
con un salario de unas 60.000 libras al año, cantidad que al cambio actual equivale a cerca de 68.900 euros. El puesto incluye además una vivienda dentro de la propiedad, con todos los gastos cubiertos.
La vacante fue difundida por la firma Achieve Hospitality, especializada en selección de personal para grandes patrimonios y residencias privadas. En el anuncio, la compañía explica que el trabajo consiste en garantizar la rutina diaria y el bienestar de la
mascota
de la familia, además de aportar una presencia estable en la finca y colaborar con el equipo doméstico en tareas ligeras.
Entre las funciones figuran organizar las rutinas de mañana y noche del animal, encargarse de su alimentación, aseo y seguimiento diario, vigilar su comportamiento y estado de salud, y coordinarse con veterinarios, peluqueros caninos o adiestradores cuando sea necesario. A eso se suman pequeños recados, apoyo puntual a la casa, ayuda en el jardín y algunas tareas administrativas básicas relacionadas con la gestión de la propiedad.
Horario laboral y perfil del candidato
El horario fijado es de domingo a jueves, de 9.00 a 18.00 horas, aunque con flexibilidad cuando la familia se encuentre en la residencia. El candidato seleccionado viviría en una casa independiente dentro de la finca, donde incluso podría instalarse con su pareja y con sus propios animales de compañía. La empresa pide un perfil «cálido, tranquilo y fiable», con pasión por los perros, capacidad para trabajar de forma autónoma y discreción para desenvolverse en un entorno privado. También valora experiencia previa en residencias particulares, cuidado de animales o puestos internos similares.
El revuelo ha sido tal que la propia agencia anunció que ya no admite nuevas candidaturas después de haber recibido miles de solicitudes. La oferta se ha convertido así en uno de esos empleos singulares que triunfan en internet: un sueldo alto, alojamiento incluido y una única prioridad clara, atender a un perro en una gran finca inglesa.
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