Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el revolucionario sistema para blanquear los dientes: es vegano y solo cuesta 1,22 euros
Un polvo con el que tendrás una sonrisa mejorada
Si quieres mejorar tu sonrisa no puedes perderte la oferta que tienen en Action donde venden el revolucionario sistema para blanquear los dientes. Es vegano y solo cuesta 1,22 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un polvo blanqueador con diferentes sabores, como coco, sandía, melocotón y melón. La utilización de este polvo ayuda a reducir la decoloración de los dientes.
Además, es una fórmula vegana y se vende en una caja con 30 gramos.
Descuento
Su precio original era de 1,39 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en 1,22 euros.
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