Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la balanza inteligente más barata del mercado: se puede conectar con tu teléfono móvil
Ideal si quieres controlar tu peso
Si quieres controlar tu peso no puedes perderte la oferta de Action que vende la balanza inteligente más barata del mercado que se conecta a tu teléfono móvil. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata de una balanza en color negro que cuenta con una pantalla LCD. Con esta balanza se mide el peso, pero también el porcentaje de grasa, la masa muscular y muchos otros valores. Además, se conecta con iOS y smartphones Android a través del bluetooth.
¿Quieres adelgazar y llevar un estilo de vida saludable? Analiza tus logros con esta balanza inteligente que controla tu peso y otros factores como el porcentaje de grasa, el BMI y la masa muscular.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta balanza inteligente tenía un precio de 11,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 9,95 euros.
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