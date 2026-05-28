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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de barbacoa más barato del mercado: por solo 3,19 euros

Una oportunidad que hay que aprovechar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de barbacoa más barato del mercado: por solo 3,19 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de barbacoa más barato del mercado: por solo 3,19 euros / Action

Benito Domínguez

Llega el verano y las barbacoas de fin de semana así que no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden el juego de barbacoa más barato del mercado. Por solo 3,19 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Se trata de un conjunto de tres piezas formado por un trinchador, una espátula y unas pinzas que están hechas de acero inoxidable con el mango de plástico.

Juego de barbacoa.

Juego de barbacoa. / Action

Pero lo mejor de todo es el aspecto lujoso de estos utensilios de barbacoa, por lo que nadie se creerá que has pagado tan poco dinero por ellos.

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Promoción semanal

Su precio original era de 3,99 euros, pero como están en la promoción semanal de Action tienen un descuento del 20 por ciento, con lo que se quedan en 3,19 euros, un chollo.

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