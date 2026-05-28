Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la pala de pádel más barata del mercado: por solo 54,99 euros

Si te gusta jugar al pádel no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden la pala de pádel más barata del mercado. Solo te costará 54,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la pala de pádel 3K carbono PRO de Crivit, la marca exclusiva de Lidl con la que el supermercado trata de hacerle frente a Decahlon.

Pala de pádel. / Lidl

Es una pala con forma de lágrima que está destinada a jugadores avanzados y profesionales.

Más barata

Esta pala tenía un precio de 59,99 euros, pero ahora en Lidl está todavía más barata, bajando hasta los 54,99 euros, una oferta que no se repetirá.

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