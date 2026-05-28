Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los pantalones cortos más baratos que puedes encontrar: solo por 5,99 euros
Una oferta difícil de superar
Si quieres ir a la última no puedes perderte esta ocasión que tienes en Lidl donde venden los pantalones cortos de chándal más baratos que puedes encontrar. Tan solo pagarás 5,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellos.
Se trata de unos pantalones cortos con el logo de Lidl que puedes adquirir tanto en azul como en gris.
Están hechos con algodón y cuentan con bolsillos laterales, bolsillo trasero, cintura elástica y cinta de ajuste.
Además, llevan el logotipo de Lidl estampado con efecto holográfico y tienen un corte informal.
Tallas
Asimismo, tienes disponibles todas las tallas desde la S a la XL y su precio original era de 6,99 euros, aunque ahora han bajado hasta 5,99 euros.
Puedes hacerte con ellos pulsando AQUÍ.
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