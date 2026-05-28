Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la riñonera más viral que es la más barata del mercado: por solo 3,99 euros
Tienes dos modelos disponibles
Si quieres ir a la moda puedes hacerte con la riñonera más viral de Lidl que, además, es la más barata del mercado. Tienes dos modelos disponibles por solo 3,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Y es que puedes elegir entre los colores rojo y azul con el logotipo de Lidl, además tiene un tamaño ideal, de 36 x 15,5 centímetros.
Esta riñonera de Lidl tiene un compartimento principal y frontal con cremallera, además su correa es ajustable con cierre de clip.
Asimismo, su cremallera es de alta calidad, concretamente de la marca YKK, con lo que no te dejará tirado en ningún momento.
Descuento
Su precio original era de 4,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 3,99 euros, toda una ganga.
Puedes hacerte con ella AQUÍ.
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