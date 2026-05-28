Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la lámpara de mesa recargable que es la más barata del mercado: por solo 6,99 euros

Si quieres darle un aire de distinción a tu hogar, no puede perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden la lámpara de mesa recargable que es la más barata del mercado. Tan solo te costará 6,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una lámpara que ofrece una luz blanca cálida o hacer un cambio de color automático, en función de tus necesidades. Esta lámpara ofrece una iluminación agradable y sin deslumbramientos.

Lámpara recargable. / Lidl

Además, se puede usar tanto en interiores como en exteriores; y funciona sin cables gracias a la batería de iones de litio integrada. También tiene protección contra salpicaduras de agua (IP44).

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta lámpara que quedará ideal en cualquier rincón de tu hogar tenía un precio original de 7,99 euros, y ahora tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros.

Puedes comprarla AQUÍ.