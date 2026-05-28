Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente exprimidor que es el más barato del mercado: por solo 15,99 euros
Ideal para tomar zumo todas las mañanas
Si eres de los que no puede comenzar el día sin tomarse un buen zumo de naranja no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden el potente exprimidor que es el más barato del mercado. Tan solo te costará 15,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un exprimidor de 85 vatios con el que podrás preparar zumos de frutas frescos y que cuenta con un diseño elegante y carcasa de acero inoxidable.
Tiene un motor de 85 vatios para hasta 100 revoluciones por minuto y tiene un volumen de funcionamiento bastante agradable de aproximadamente 55 decibelios.
Su cono exprimidor es 2 en 1 para cítricos de diferentes tamaños; y tiene función antigoteo gracias a la salida de zumo con cierre. Además, cuenta con un accesorio de filtro de acero inoxidable para recoger las semillas.
Tanto el encendido como el apagado es automático al presionar el cono exprimidor; y tiene pies de goma para una base estable y un práctico recogecables.
Pero lo mejor de todo es su precio, porque su precio original era de 19,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 15,99 euros.
Puedes hacerte con él haciendo click AQUÍ.
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