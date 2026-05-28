Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la estación meteorológica más barata del mercado: por menos de 5 euros

Si eres una persona precavida seguro que no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden la estación meteorológica más barata del mercado. Y es que te costará menos de 5 euros y podrás anticiparte a lo que vaya a pasar en la calle antes de salir de casa.

Esta estación meteorológica que venden en Lidl tiene indicador de temperatura y humedad con evaluación del clima ambiental de 5 niveles e indicador de punto de rocío.

Estación meteorológica / Lidl

Pero no solo eso, también presenta un índice de confort con clasificación por estrellas.

Además, lanza una advertencia visual para valores de medición críticos: advertencia de humedad, indicador de moho y gripe e índice de calor.

Lo mejor de todo es que tiene un posicionamiento variable. Así cuenta con un dispositivo para colgar en la pared, un práctico soporte magnético que permitirá, por ejemplo, que lo coloques en la nevera; y un soporte plegable para colocarlo en cualquier sitio.

También incluye pilas alcalinas (2x 1,5 V AAA/LR03) y manual de instrucciones.

Un chollo

Y todo por 4,99 euros en Lidl, todo un chollo.

Puedes hacerte con él AQUÍ.