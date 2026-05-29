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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros

Una oferta irrepetible

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros eran colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros eran colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros

Jota Caral / Benito Domínguez

Benito Domínguez

Si quieres dejar tus suelos como nuevos no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, el innovador set de limpieza que solo te costará 27,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de set de limpieza Vileda Easy Wring and Clean, que consiste en una fregona Easy Wring con mango telescópico de 3 piezas y dos recambios incluidos, y cubo con escurridor de potencia.

Set de limpieza.

Set de limpieza. / Lidl

Elimina el 99% de las bacterias con agua. Elimina E. coli y S. aureus de suelos de madera dura y baldosas de cerámica; probado por un laboratorio independiente de terceros; además, gracias a la fuerza de rotación al escurrir, la suciedad y el agua son lanzadas al cubo.

Con este set de limpieza ahorras tiempo y proteges manos y espalda; además, la humedad óptima de la fregona se puede determinar individualmente.

Se puede usar en cualquier tipo de suelo, incluso en parqué y laminado; y el cabezal de microfibra lavable de la fregona es muy absorbente y elimina sin esfuerzo la suciedad grasa para obtener resultados de limpieza perfectos y sin rayas.

Asimismo, con el cabezal triangular de la fregona se limpia sin esfuerzo incluso en esquinas y bordes.

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Descuento

Este set de limpieza tenía un precio de 62,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 55 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 27,99 euros.

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