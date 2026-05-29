Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
Con luces, portabultos integrado, timbre y guardabarros, y un peso total de tan solo aprox. 24 kg, estarás perfectamente equipado para cualquier viaje
La primavera ya está aquí y llega el momento de que suban las temperaturas, disfrutar de los días que se alargan y decir adiós al frío y a las inclemencias del tiempo del invierno que ya se ha despedido.
Por ello, son muchos los que aprovechan esta estación para disfrutar del deporte al aire libre o incluso ir a trabajar en bici antes que en sus coche o transporte público,. Si siempre has querido disfrutar de montar en bicicleta pero no tienes una o te da 'pereza' el ponerte a pedalear, Lidl trae a un precio sin igual la bicicleta eléctrica que te lleva a todas partes.
Y s que lo bueno de este tipo de bicis es que no hace falta el esfuerzo que requiere pedalear, sino que con su batería te ayuda y te facilita este movimiento. Por ello, si quieres animarte a tener tu propia bicicleta eléctrica y desplazarte con ella al trabajo, a quedar con amigos o, simplemente dar un paso, Lidl te trate la bicicleta eléctrica Classic, 27,5 pulgadas.
Potencia y comodidad
"Con la bicicleta eléctrica CRIVIT Classic superarás todas las aventuras del día a día: ya sea de camino al trabajo, de compras o a una cita con amigos. Equipada con componentes de marca de alta calidad y un diseño clásico, la bicicleta eléctrica CRIVIT Classic llamará la atención allá donde vayas. La potente batería se encuentra en la tija del sillín y se puede extraer fácilmente para cargarla. La bicicleta eléctrica CRIVIT Classic está equipada con un sensor de velocidad. El motor de buje trasero integrado, con hasta 40 Nm, es una auténtica potencia. Tres niveles de asistencia al pedaleo garantizan una experiencia de conducción perfecta: ECO, TOUR y RACE. Además, la función Boost proporciona brevemente (máx. 20 segundos) toda la potencia en cualquier situación de conducción. Puedes cambiar entre los niveles de asistencia a través de la pantalla CRIVIT en el manillar, sin necesidad de quitar las manos del manillar. Con luces, portabultos integrado, timbre y guardabarros, y un peso total de tan solo aprox. 24 kg, estarás perfectamente equipado para cualquier viaje", cuentan desde Lidl.
Y ahora viene lo mejor, porqué puedes conseguir esta completa bicileta eléctrica por tan solo 764,99 euros. Un precio de lo más reducido dado que este tipo de vehículos se suelen vender por más de mil euros.
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
- Siero colocará un 'Pitufo Gruñón' de más de tres metros de altura en el exterior de la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias
- Tráfico se pone serio y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil ya revisa las guanteras
- La Guardia Civil recaba nuevas pruebas y reactiva los interrogatorios para resolver el caso del ganadero asesinado en Ribadesella