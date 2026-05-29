Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el revolucionario sistema de limpieza que es el más barato del mercado: elimina el 99 por ciento de las bacterias solo con agua
Viene con dos fundas de repuesto
Si quieres tener una limpieza potente en tu casa no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el revolucionario sistema de limpieza que elimina el 99 por ciento de bacterias solo con agua. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata del set de limpieza Easy Wring and Clean de Vileda, un set completo que consiste en una fregona Easy Wring con mango telescópico de 3 piezas y dos recambios incluidos, y cubo con escurridor de potencia.
Lo más revolucionario de este kit es que elimina el 99% de las bacterias con agua. Elimina E. coli y S. aureus de suelos de madera dura y baldosas de cerámica;y está probado por un laboratorio independiente de terceros.
Pero cómo funciona, pues gracias a la fuerza de rotación al escurrir, la suciedad y el agua son lanzadas al cubo. De este modo, ahorra tiempo y protege manos y espalda.
Y no solo eso, es que la humedad óptima de la fregona se puede determinar individualmente; y se puede usar en cualquier tipo de suelo, incluso en parqué y laminado.
Por otro lado, el cabezal de microfibra lavable de la fregona es muy absorbente y elimina sin esfuerzo la suciedad grasa para obtener resultados de limpieza perfectos y sin rayas; y con el cabezal triangular de la fregona se limpia sin esfuerzo incluso en esquinas y bordes.
Descuento
Este set tenía un precio de 62,99 euros, pero ahora tiene un increíble descuento del 61 por ciento, con lo que se queda en 23,99 euros.
Puedes hacerte con él pinchando AQUÍ
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