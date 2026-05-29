Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente plancha de vapor que es la más barata del mercado: eliminarás las arrugas de forma eficiente de todas las telas
Una compra inteligente
Si quieres planchar de forma más eficiente no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl, donde venden la potente plancha que es la más barata del mercado, eliminarás las arrugas de forma eficiente de todas las telas. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de la plancha de vapor Philips de 2.000 vatios de la serie 1.000 con la que plancharás de forma sencilla y rápida.
Con la suela de planchado con revestimiento antiadherente y el ajuste de vapor variable, eliminarás las arrugas de forma eficiente de todas las telas. Además, gracias al gran depósito de agua, puedes planchar más prendas con menos rellenos frecuentes.
Esta plancha tiene una potencia de vapor constante de hasta 20 g/min y golpe de vapor de 90 g, y cuenta con cuatro ajustes de vapor y una suela de planchado con revestimiento antiadherente.
Pero es que además es una plancha muy fácil de usar y eficaz, mientras que el gran depósito de agua requiere menos rellenos frecuentes. Por otro lado, la suela de planchado con punta estrecha llega fácilmente incluso a los lugares de difícil acceso.
Esta plancha tiene un control de temperatura sencillo, un mango cómodo con textura para un agarre fácil; y ofrece mayor duración y sostenibilidad.
Cuenta con la solución Calc-Clean y un modo Eco con menor consumo de energía, además, ofrece un calentamiento rápido, la tendrás lista en menos de 32 segundos.
Descuento
Una plancha de estas características valdría mucho dinero, pero no en Lidl donde su precio original era de 19,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 10 por ciento y se queda en 17,99 euros, sin duda una compra inteligente.
Puedes hacerte con ella pinchando AQUÍ
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