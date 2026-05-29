Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el armario alto de baño más barato del mercado: es ideal para los espacios más pequeños

Si tienes un baño pequeño y no sabes dónde meter tus cosas, no te preocupes porque en Lidl venden el armario de baño más barato del mercado, que es ideal para espacios reducidos, disponiendo de mucho espacio para el almacenaje. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un armario alto de baño que cuenta con un diseño moderno con gran capacidad de almacenamiento. Y es que tiene un acabado en blanco mate con imitación de roble Wotan de alta calidad.

Armario de baño. / Lidl

Su espacio de almacenamiento es variable gracias a los estantes de altura regulable, y además cuenta con dos compartimentos abiertos.

Este armario alto es resistente a los arañazos y fácil de limpiar gracias al revestimiento de resina de melamina; además las puertas son montables a ambos lados, para adaptarse siempre al espaci en el que lo pongas.

Tiene tiradores de metal y cuenta con 4 patas estables; además es muy fácil de montar, ya que incluye material de montaje e instrucciones.

Más barato

El precio original de este armario alto es de 47,99 euros, pero ahora en Lidl está mucho más barato y te puedes hacer con él por solo 44,99 euros.

Puedes comprarlo pinchando AQUÍ