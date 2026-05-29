Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los auriculares inalámbricos todoterreno más baratos del mercado: son resistentes al agua

Si necesitas unos auriculares inalámbricos todoterreno que resistan al agua no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden los auriculares inalámbricos más baratos del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con ellos.

Se trata de unos auriculares inalámbricos Soundcore con los que te sumergerás en unos graves potentes y una personalización máxima. Con ellos disfrutarás de un sonido de alta calidad sin un precio elevado.

Los auriculares soundcore R50i combinan potentes diafragmas de 10 mm en un diseño ligero y ergonómico, ofreciendo detalles ricos y unos graves contundentes que puedes sentir.

Auriculares. / Lidl

Ya sea haciendo deporte, de viaje o relajándote, personaliza cada momento con la aplicación soundcore y disfruta de una reproducción de música ininterrumpida durante todo el día.

De este modo, sentirás el ritmo con grandes diafragmas de 10 mm que producen un sonido potente con graves contundentes, asegurando que tu música esté llena de vida y detalles.

Además, ofrece una personalización completa a través de la aplicación. Aprovecha todo el potencial de tus auriculares. Elige entre 22 ecualizadores preestablecidos para adaptar el sonido a tu gusto musical, reasigna los controles táctiles o activa el modo de juego para un audio de baja latencia. Con la función "Encuentra mis auriculares", puedes reproducir un pitido para localizar un auricular perdido.

Su batería es de larga duración y tiene función de carga rápida. De este modo no te quedarás nunca sin batería. Disfruta de 10 horas de reproducción con una sola carga y un total de 30 horas con el estuche de carga compacto. Además, una carga rápida de 10 minutos proporciona 2 horas adicionales de escucha.

En cuento a las llamadas, son nítidas asistidas por IA. Tiene dos micrófonos integrados trabajan junto con un algoritmo de IA inteligente para filtrar el ruido de fondo y capturar tu voz con precisión, para llamadas claras en cualquier condición.

Además, son resistentes al sudor y a la intemperie (IPX5): Gracias a la certificación IPX5, los auriculares R50i están protegidos contra salpicaduras de agua, lluvia y sudor. Son el compañero ideal para entrenamientos intensos o actividades al aire libre.

También ofrece un emparejamiento instantáneo y uso de un solo auricular. Abre el estuche y los auriculares se conectarán instantáneamente a tu último dispositivo utilizado. ¿Quieres escuchar tu entorno? Simplemente usa un solo auricular mientras el otro se carga en el estuche.

Estos auriculares tienen un diseño ultraportátil con correa de transporte. El estuche de carga de bolsillo es fácil de transportar. La correa de transporte incluida ofrece una comodidad adicional para que puedas llevar tu música a todas partes sin ocupar espacio.

Precio muy bajo

Tendrás todo esto además por un precio muy bajo. Su precio original ya era bastante bajo, 39,99 euros, pero ahora tienen un increíble descuento del 50 por ciento y se quedan en solo 19,99 euros.

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