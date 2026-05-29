Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas de playa infantiles más baratas del mercado: ideales para este verano

Llega el verano y necesitamos una toalla de playa para nuestros hijos. Pues en Lidl tienen las toallas de playa infantiles más baratas del mercado, con ilustraciones de Minecraft y Super Mario, son ideales para este verano. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.

Se trata de una toalla de baño para niños de suave rizo velour con el estampado más de moda entre los pequeños como es Minecraft y Super Mario.

Además, tiene certificadoo Oekotex 100 y son 100 por 100 de algodón. Sus medidas son de 70 por 140 centímetros.

Toallas infantiles. / Lidl

Seguro que tus pequeños querrán ir a la playa para estrenar estas toallas tan molonas, con las que destacarán sobre el resto.

Además, son muy fáciles de lavar, con lo que no tendrás ningún problema con ellas.

Descuento

Y por si fuera poco, no tendrás que preocuparte por el precio, ya que están a un precio super reducido. Su precio original era de 19,95 euros, pero tienen un increíble descuento del 54 por ciento, con lo que se queda en solo 8,99 euros, un chollo.

Puedes hacerte con ellas pinchando AQUÍ