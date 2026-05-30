Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser computerizada que es la más barata del mercado: casi a la mitad de su precio

Si quieres que coser se convierta en un juego de niños no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden la máquina de coser computerizada más barata del mercado. Y es que está casi a la mitad de su precio original. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la máquina de coser computerizada Singer C5605, adecuada tanto para expertos como para principiantes.

Máquina de coser computerizada. / Lidl

Esta máquina de coser tiene 180 aplicaciones de puntada: una amplia gama de puntadas de costura y decorativas.

Además, cuenta con pantalla LCD: las funciones del panel de control se utilizan para seleccionar y ajustar las puntadas. Mensaje de ayuda si se realiza una operación incorrecta.

También tiene selección de puntada con solo pulsar un botón: con el botón debajo de la pantalla se selecciona la puntada y se ajusta su largo y ancho.

Además de 6 patrones de ojal automáticos de 1 paso: ojales uniformes en un solo estilo.

Asimismo, tiene enhebrador de aguja integrado: enhebrado de la aguja sin esfuerzo.

Y con su Heavy Duty Metal Frame, el marco metálico interior garantiza una larga vida útil.

Esta máquina tiene un sistema de bobina de carga frontal: retire el compartimento de accesorios y abra la cubierta del brazo libre para acceder a la canilla metálica. Estas canillas metálicas tienen una mayor capacidad de hilo, permiten un cambio fácil de la bobina sin interrumpir el proyecto de costura y facilitan el ajuste de la tensión del hilo.

Por último, tiene un botón de costura hacia atrás/botón de remate, con lo que el botón tiene dos funciones diferentes, dependiendo de la puntada seleccionada.

Rebaja

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta máquina de coser costaba la friolera de 399 euros, pero ahora en Lidl tiene una rebaja del 49 por ciento, casi la mitad, y se queda en 199,99 euros.