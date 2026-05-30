Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el enfriador de aire que está a la mitad de su precio: disponible por solo 119,99 euros

Llega el verano y el calor, por eso no puedes perderte esta oferta de Lidl donde venden el enfriador de aire que está a la mitad de su precio. Podrás hacerte con él por solo 119,99 euros, una oferta que no podrás perderte. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del enfriador de aire 3 en 1 Comfee de 65 vatios que tiene modo de cuidado silencioso y pantalla LED.

Enfriador de aire. / Lidl

También cuenta con un temporizador de 10 horas, oscilación y flujo de aire uniforme.

El enfriador de aire tiene indicador de llenado, es muy silencioso y tiene una altura de 105 centímetros.

Además, incluye mando a distancia.

Increíble descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que antes costaba 249 euros, y ahora tiene un increíble descuento del 51 por ciento, con lo que se queda en 119,99 euros, un chollo.