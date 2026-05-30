Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las maletas de viaje infantiles más baratas del mercado: disponible en dos modelos por solo 29,99 euros
Una oferta inesperada
Se acerca el verano y las vacaciones, así que no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden las maletas de viaje infantiles más baratas del mercado. Están disponibles en dos modelos por solo 29,99 euros.
Se trata de una maleta de viaje infantil con una capacidad de 18 litros y que puedes adquirir en modelo bomberos y oso panda.
Es la compañera ideal para sentarse, jugar, montar o dejarse llevar; además con una maleta rígida y robusta en formato de equipaje de mano.
Tiene una cómoda superficie para sentarse con asas adaptadas para niños y una correa de longitud ajustable para tirar de ella o para colgarla al hombro.
También tiene cierre con bloqueo y un interior con bolsillo extra y cinta de sujeción cruzada.
Una oferta
Esta maleta para niños tenía un precio de 31,99 euros, pero en Lidl la han bajado aún más de precio y ahora está en 29,99 euros, toda una oferta inesperada.
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