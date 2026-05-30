Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente miniventilador más barato del mercado: por menos de 15 euros

Llega el verano y el calor, y para pasarlo mejor, en Lidl tienen el potente miniventilador que es el más barato del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un miniventilador de torre que puedes adquirir tanto en blanco como en negro y que tiene 3 velocidades de ventilación y oscilación.

Una oscilación que, como señalan en la web de Lidl, es de 70 grados activable.

Miniventilador. / Lidl

Pero no solo eso, cuenta con pies antideslizantes para una mayor estabilidad y tiene asa de transporte.

Una de las cosas por las que más destaca este miniventilador es por su potencia, que es de 30 vatios.

Eso a pesar de su reducido tamaño, ya que su altura, incluyendo el soporte es de 35 centímetros; y además podrás ponerlo donde quieras gracias a que tiene un cable de 180 centímetros.

Precio

Algo así podría valer muchos euros, pero no en Lidl donde tiene un precio de 14,99 euros. Puedes hacerte con él pinchando AQUÍ