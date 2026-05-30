Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la barbacoa eléctrica más barata: es ideal para llevarla a todas partes
Una oferta irrepetible
Llega el verano y apetece hacer barbacoas con los amigos, pues en Lidl te lo ponen fácil con la barbacoa eléctricas más barata, una oferta irrepetible. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una barbacoa eléctrica y ahumador eléctrico prémium con función de aire caliente. De este modo tendrás una barbacoa eléctrica de exterior, ahumador y freidora de aire caliente en un solo aparato.
Con ella podrás asar, ahumar, freír, calentar, hornear, freír con aire caliente y deshidratar; y cuenta con varios programas preestablecidos: Grill, Smoking, Roast, Reheat, Bake, Air Fry, Ultra Crisp, Dehydrate.
La barbacoa eléctrica tiene un manejo sencillo gracias a la pantalla LED con botones y regulador giratorio. Tantoo su placa de barbacoa como la cesta para freír tienen revestimiento antiadherente de alta calidad de la casa ILAG®.
Su temperatura es ajustable hasta 240 grados y tiene pellets de madera (400 gramos), pala para pellets y herramienta de montaje para las asas. Además, incluye manual de instrucciones y libro de recetas.
Además, tendrás mucho espacio porque el volumen útil de la cesta para freír es de 4,7 litros (para aproximadamente 1.250 gramos de patatas fritas); mientras que la superficie de la placa de la parrilla es suficiente para hasta 8 hamburguesas.
Bajada de precio
Y su precio es igual de ideal. Originalmente costaba 149,99 euros, pero ahora ha bajado en Lidl y solo te costará 137,99 euros. Puedes hacerte con ella pinchando AQUÍ
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