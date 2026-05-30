El truco para mejorar la conexión del router que cada día conoce más gente: solo necesitas una moneda
Algo muy sencillo que cualquiera puede llevar a cabo
Si quieres mejorar la conexión de tu router en casa hay un truco que cada vez conocen más personas y para el que solo necesitarás una moneda.
Se trata de algo muy sencillo y que cualquiera puede llevar a cabo. Y de este modo conseguirás mejorar la potencia del wifi y evitar que se corte o funcione de manera lenta.
Y es que a quién no le ha dado problemas el wifi de su casa, sobre todo en el mejor momento. Al final acabas apagando el router y volviéndolo a encender, con lo engorroso que es esperar a que arranque del todo.
Pues lo puedes solucionar colocando una moneda encima del router que, según los expertos en la materia, facilita la redirección de las ondas hacia determinadas áreas.
Eso sí, también hay que destacar que este truco no tiene respaldo tecnológico, señalando que hay otras medidas con las que sí se podría mejorar la señal del wifi como la configuración del router o la utilización de repetidores.
Conexión
Otros llegan a decir, incluso, que colocar una moneda encima del router es contraproducente y afectaría de forma negativa a la conexión.
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