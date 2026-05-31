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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la barbacoa portátil más barata del mercado: disponible por solo 7,88 euros

Una oferta difícil de superar

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la barbacoa portátil más barata del mercado: disponible por solo 7,88 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la barbacoa portátil más barata del mercado: disponible por solo 7,88 euros / Action

Benito Domínguez

Llega el verano y es tiempo de picnics en la naturaleza, por eso no puedes perderte la oferta de Action que vende la barbacoa portátil más barata del mercado. Está disponible por solo 7,88 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de una barbacoa de 35 x 25 x 17 centímetros que es superfácil de llevar e incluye tapa y soporte.

Barbacoa portátil.

Barbacoa portátil. / Action

Esta barbacoa portátil te la puedes llevar a todas partes. Gracias a su tamaño compacto, la puedes meter fácilmente en una bolsa para llevártela a un pícnic, a la playa o a casa de tus amigos.

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Promoción semanal

Y claro, por este precio tan reducido cómo no te la vas a llevar a casa. Hasta ahora tenía un precio de 9,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 21 por ciento, con lo que únicamente pagarás 7,88 euros, una oferta difícil de superar.

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