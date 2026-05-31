Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la elegante tostadora que tiene un increíble descuento del 61 por ciento: la más barata del mercado

Si te gustan las tostadas por la mañana no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden la elegante tostadora que tiene un increíble descuento del 61 por ciento, siendo la más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una tostadora Russell Hobbs Honeycomb de diseño elegante y moderno, con la que puedes crear un nuevo look que te encante sin tener que rediseñar toda la cocina.

Tostadora. / Lidl

La tostadora Honeycomb, con su extravagante diseño de panal en un elegante plástico de alto brillo, crea un verdadero ambiente de bienestar en la mesa del desayuno.

Gracias a los 6 niveles de tostado seleccionables y a las 2 ranuras extragrandes, se pueden tostar rebanadas de pan, panecillos o bagels al gusto.

Las funciones de descongelar, recalentar y cancelar, así como el calientapanecillos incluido, garantizan que no quede ningún deseo por cumplir en el menú del desayuno.

Y también en el ámbito de la facilidad de uso, la tostadora Honeycomb de 850 vatios destaca: con el centrado automático del pan y la práctica función de elevación, nada se interpone en el camino de un comienzo del día sencillo y placentero.

Descuento

Pues esta elegante tostadora tenía un precio de 70,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un increíble descuento del 61 por ciento, con lo que se queda en solo 26,99, una oferta díficl de rechazar.