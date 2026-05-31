Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la elegante bolsa de viaje que es la más barata del mercado: disponible por solo 11,99 euros

Llega el verano y con él los viajes, por eso no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden la elegante bolsa de viaje que es la más barata del mercado. Está disponible por solo 11,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una bolsa de viaje de unos 46 litros de capacidad pero que pesa muy poco, menos de un kilo.

Bolsa de viaje. / Lidl

Esta bolsa tiene un amplio compartimento principal con cremallera de doble sentido y un bolsillo interior con cremallera y bolsillo abierto para objetos pequeños.

También lleva cintas de sujeción cruzadas en el interior para fijar la ropa y su correa del hombro es extraíble y ajustable con almohadilla móvil.

Asimismo, lleva unas prácticas asas para un transporte fácil y puedes llenarla hasta un total de 16 kilos.

Precio

Actualmente en Lidl tienes la bolsa disponible en dos colores, gris y negro, y también se ha actualizado su precio, que ha pasado de los 12,99 euros a los 11,99 euros, una oferta única.