Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la chaqueta indispensable cuando vas al monte: es la más barata del mercado

Llegan las comuniones y si no sabes qué regalar, en Lidl te proponen la chaqueta indispensable cuando vas al monte. Además, es la más barata del mercado, con lo que se convierte en el regalo ideal para las comuniones. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de laa chaqueta softshell para hombre que está elaborada con material reciclado y es de material softshell de 3 capas cortavientos y transpirable con alta retención del calor.

El material exterior es repelente al agua gracias al tratamiento BIONIC-FINISH® ECO, tiene capucha con cordón elástico y topes, bolsillos laterales con cremallera y mangas de ancho ajustable gracias al cierre autoadherente.

Su espalda es alargada y mantiene la forma gracias a la fibra de elastano CREORA™.

chaqueta. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Descuento

Pero la chaqueta de la que hablábamos, que es de la marca Crivit exclusiva de Lidl tenía un precio de 14,99 euros y ha bajado hasta 12,99 euros, un descuento del 13 por ciento. Puedes hacerte con ella pinchando AQUÍ