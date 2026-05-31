Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el casco más barato del mercado: ideal para el patinete y la moto

Un importante elemento de seguridad

Benito Domínguez

El casco es, sin duda, un importante elemento de seguridad. Pues en Lidl tienen el casco más barato del mercado, ideal para patinete y moto, que a pesar de su reducido precio no escatima en calidad y seguridad. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del casco Jet de la firma Ultimate Speed que cuenta con seguridad probada según la norma ECE-R 22.06. Su calota exterior de ABS es resistente a los golpes con amortiguación de EPS; y la visera es transparente y resistente a los arañazos con mecanismo de visera de varias posiciones.

El forro interior del casco es de secado rápido y absorción del sudor con inserciones COOLMAX®; además, la tecnología inodora HeiQ Mint se basa en el aceite de menta y proporciona una sensación de frescor incluso después de hacer deporte.

Este casco que venden en Lidl tiene ribetes en las zonas de confort de la frente y las orejas, correa de barbilla ajustable con cierre de seguridad de tipo trinquete y es también apto para personas que usan gafas.

Asimismo, incluye bolsa para el casco y almohadillas acústicas para una conducción con menos ruido.

Casco.

Casco. / Lidl

COMPRAR

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas y más

Aún más barato

En cuanto al precio del casco. Originalmente estaba en 43,99 euros, pero en Lidl lo han bajado aún más y se queda en 39,99 euros. Puedes hacerte con él haciendo click AQUÍ

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Tragedia en la media maratón 'Ruta de la Reconquista': fallece un participante tras desplomarse a escasos metros de meta
  4. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
  6. Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
  7. Jesús Martínez acelera por el nuevo técnico del Real Oviedo: estas son las opciones para el banquillo carbayón
  8. Los pastores de los Picos de Europa, protagonistas en el próximo encuentro de 'Pueblos ejemplares

Un avilesino rinde homenaje a Pedro Menéndez con una maqueta sonora

Un avilesino rinde homenaje a Pedro Menéndez con una maqueta sonora

Detenido un hombre tras amenazar con una pistola a otro varón con el que discutió en un bar de Oviedo

Detenido un hombre tras amenazar con una pistola a otro varón con el que discutió en un bar de Oviedo

Premio al aprendizaje sobre medio ambiente en el Botánico de Gijón

Premio al aprendizaje sobre medio ambiente en el Botánico de Gijón

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el robot de cocina más potente y barato del mercado: resultados perfectos de forma rápida y sin complicaciones

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el robot de cocina más potente y barato del mercado: resultados perfectos de forma rápida y sin complicaciones

El Jovellanos aplaude la composición coral

El Jovellanos aplaude la composición coral

Mueren dos mujeres al intentar salvar a un niño de 3 años que se ahogaba en una presa de Palencia

Mueren dos mujeres al intentar salvar a un niño de 3 años que se ahogaba en una presa de Palencia

Las familias exigen el arreglos urgentes en el colegio José Berndardo de Sama: "Nos toman el pelo"

Las familias exigen el arreglos urgentes en el colegio José Berndardo de Sama: "Nos toman el pelo"

Las mejores imágenes de la 21ª etapa del Giro de Italia

Las mejores imágenes de la 21ª etapa del Giro de Italia
Tracking Pixel Contents