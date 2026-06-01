Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la microlicuadora portátil más barata del mercado: por solo 7,95 euros
Una oferta irrepetible
Si quieres tomar licuados recien hechos en cualquier sitio, en Action tienen la solución, ya que venden la microlicuadora portátil más barata del mercado. Solo cuesta 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas para conseguirla.
Se trata de una minilicuadora portátil de la marca Tristar que tiene una capacidad de 380 mililítros y una potencia de 110 vatios, además de estar disponible en varios colores.
Pero no solo eso se carga con un cable USB que está incluído, es fácil de llevar y cuneta con un vaso de vidrio y una cuchilla de acero inoxidable.
De este modo, si te hacer un smoothie cuando estás de acampada, podrás hacerlo gracias a esta práctica batidora portátil. La variedad de colores hace que sea un divertido accesorio para tener en el escritorio o autocaravana.
Descuento
El precio original de esta minilicuadora era de 9,98 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,95 euros, una oferta irrepetible.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Guille Díaz, el corredor fallecido en la "Ruta de la Reconquista": atleta popular, aficionado del Real Oviedo y vecino de La Corredoria
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Un senegalés finge ayudar a una mujer en un bar de Gijón para llevarla a una zona apartada y violarla
- La doble tragedia de la familia López Bada en El Chisquillo (Colunga): dos hijos fallecidos mientras hacían las tareas del campo, uno este domingo
- Tragedia en la media maratón 'Ruta de la Reconquista': fallece un participante tras desplomarse a escasos metros de meta
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los prismáticos más baratos del mercado: con un descuento del 12 por ciento e ideales para observar la naturaleza