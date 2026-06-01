Salir con la camisa recién planchada es más sencillo de los que crees y sin tener que usar este aparto. La cadena de supermercados Lidl tiene un cepillo de vapor para un planchado rápido y fácil de prendas.

Se trata del cepillo de vapor 1300 W que deja tu ropa en perfectas condiciones con solo pasarlo por encima.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de vapor más barato del mercado: por solo 17,99 euros tu ropa perfecta sin necesidad de plancha / LIDL

Adiós a la plancha por menos de 20 euros

"Con el cepillo de vapor SILVERCREST pondrás tu ropa a punto de forma rápida y sin esfuerzo. Ya sean camisas, blusas u otros tejidos, este cepillo de vapor alisa las arrugas en un abrir y cerrar de ojos. Gracias al golpe de vapor vertical, también puedes refrescar cómodamente las prendas colgadas. El diseño compacto y el depósito de agua extraíble hacen que su manejo sea especialmente cómodo. ¡Descubre lo fácil y eficiente que puede ser el cuidado de la ropa!2, explican desde la cadena de supermercados.

Este aparato es perfecto para alisar la ropa de forma rápida y sencilla y gracias a su sistema de vapor vertical es perfecto para vaporizar tejidos colgados. El cepillo de vapor cuenta con un depósito de agua extraíble (máx. 250 ml). Además, gracias a su cable extra largo tendremos una mayor libertad de movimiento mientras usamos el aparato.

Cuenta con accesorio de cepillo para tejidos más gruesos y un golpe de vapor continuo regulable. Gracias a todas estas características podrás tener tus camisas, camisetas o la prenda que necesites en perfectas condiciones, en apenas unos minutos, antes de salir de casa.

Y otro detalle que enamora a los clientes es su precio, ya que puedes conseguir el cepillo de vapor 1300 W que vende Lidl por tan solo 17,99 euros. Un auténtico chollo para un producto de este estilo.

Recuerda que puedes conseguir este cepillo de vapor tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de la página web de la famosas cadena de supermercados de origen alemán.