Queda algo más de una semana para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se juega en Canadá, México y EE.UU. Por ello, ya son muchos los aficionados que están preparando sus camisetas, gorras, bufandas y banderas para apoyar a la Selección Española de la forma más sencilla posible.

Por ello, si todavía no tienes tu camiseta lista o quieres llevar un look urbano, pero en el que se noten los colores de 'La roja', debes acudir corriendo a Lidl a conseguir la Camiseta de la Copa Mundial de Fútbol para Mujer que es un auténtico chollo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la camiseta de España de la Copa Mundial de Fútbol más barata del mercado: por solo 4,99 euros y en dos colores / Lidl

Una camiseta de Mundial por menos de 5 euros

Esta camiseta de Lidl está disponible en dos colores, rojo y blanco. Gracias a su diseño, esta prenda es de secado rápido y absorbe la humedad, ideal para los días cálidos de verano.

Cuenta con estampado en la espalda en el que se lee 'España', y una franja con en la parte delantera que recuerda a la bandera nacional. Se trata de una camiseta que puedes, además, lavar en lavadora y no necesita planchado.

Esta camiseta está disponible en diferentes tallas: XS, S, M y L, por lo que hay opción de sobra y se adapta a cualquier tipo de cuerpo. Pero el detalle que enamora de esta prenda es su precio. Y es que puedes conseguir la camiseta de la Copa Mundial de Fútbol para Mujer por tan solo 4,99 euros. Un precio de escándalo para una camiseta que vas a lucir mucho este verano de cara al evento deportivo.

Recuerda que puedes conseguir esta camiseta en las tiendas físicas de Lidl, así como en la página web de la famosa cadena de supermercados de origen alemán.