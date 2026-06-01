Ahora que el buen tiempo ya se ha instalado y queda menos de veinte días para la entrada oficial del verano, los mejores planes se hacen en el exterior. Ya sea en el jardín, la terraza o en plena naturaleza, no hay mejor opción que reunirse con la familia y amigos al aire libre.

Por ello, Lidl cuenta con una opción económica para poder montar en casa o transportar dónde tú quieras de la forma más cómoda y sencilla y, sobre todo, sin que el gasto suponga un agujero en nuestra cuenta bancaria. Se trata del set de muebles de camping 5 piezas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de mesa y cuatro asientos para terraza más barato del mercado: por solo 39,99 euros el juego completo / LIDL

Un juego completo por menos de 40 euros

"¿Listo para tu próxima aventura al aire libre? Con el set de mesa y taburetes de camping CRIVIT estarás perfectamente equipado. Este práctico set te ofrece un cómodo lugar para comer y sentarte que se monta y desmonta en un abrir y cerrar de ojos. Ideal para el camping, el picnic o el jardín". Los taburetes se pueden guardar fácilmente en la mesa y asegurar con hebillas, por lo que puedes ahorrar espacio una vez que lo guardas.

La mesa es ajustable en 3 niveles de altura (55/60/70 cm) para diferentes ocasiones. Gracias al práctico sistema plegable, el set está listo para usar rápidamente. Este set de mesa y taburetes de camping es tu compañero ideal para todas las actividades al aire libre. Ya sea para un desayuno acogedor al aire libre, para jugar a las cartas por la noche o como superficie de apoyo adicional, sus múltiples posibilidades de uso lo convierten en un utensilio indispensable para cualquier campista y aficionado a las actividades al aire libre.

El diseño bien pensado te permite guardar los cuatro taburetes en la mesa para ahorrar espacio. Así tienes todo junto de forma compacta y ahorras un valioso espacio de almacenamiento en el coche o la autocaravana. Las hebillas aseguran que nada se deslice durante el transporte.

Gracias al intuitivo sistema plegable, el set se monta y desmonta en pocos segundos. Esto te ahorra tiempo y nervios, para que puedas concentrarte plenamente en tu experiencia al aire libre. Los bordes redondeados de la mesa también proporcionan seguridad adicional.

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Un detalle que enamora de este juego es su precio. Y es que tan solo por 39,99 euros puedes conseguir un pack que hará las delicias de tu verano y tus escapadas. Recuerda que lo puedes adquirir en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web de la conocida cadena de supermercados.