Quedan veinte días para que el verano entre de forma oficial. Tiempo de playa, piscina, calor y comidas con los amigos y la familia. Y es que esta época es perfecta para disfrutar de la terraza o el jardín y juntarnos con los nuestros para olvidar el estrés y la rutina.

Por ello, si te toca ser el anfitrión de estos eventos, debes tener lo mejor. Así que puedes ir a Lidl y conseguir el set de cuchillos de acero inoxidable de la marca Silvercrest que ofrece la cadena de supermercados alemana.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos multiusos de acero inoxidables más barato: por solo 14,99 euros / LIDL

Un juego de cuchillos de chef al mejor precio

El juego de cuchillos está compuesto por 1 cuchillo de chef, 1 hachuela, 1 cuchillo Santoku, 1 cuchillo multiusos, 1 cuchillo para verdura. Así que tienes variedad para todo tipo de platos y preparaciones que hagas en la cocina de tu casa.

Estas herramienta son, además de fácil manejo y filo duradero. Cuentan con un mango de forma ergonómica. Son perfectos para carne, pescado, cortar jamón o verduras. Por esta versatilidad no es de extrañar que este juego de cuchillos se encuentre en tres los productos mejores valorados de Lidl y es que, tal y como señalan desde la propia cadena de supermercados, el cien por cien de los clientes lo recomiendan.

Y es que, además, de su utilidad, otro detalle a tener en cuenta es su precio. Y es que puedes conseguir este juego de cuchillos por tan solo 14,99 euros. Una auténtica ganga para un set tan completo.

Recuerda que puedes comprar el set de cuchillos de acero inoxidable, tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de la página web de la propia cadena de supermercados de origen alemán.