Quedan tan solo unos días para que el verano haga acto de presencia y en muchas ciudades el calor ya comienza a apretar. Por ello, aquellos que tengan una terraza o jardín necesitarán un buen toldo para poder refugiarse a la sombra y descansar en este espacio exterior de nuestra casa.

Si no dispone de este artículo en casa, Lidl cuenta con un producto muy cómodo de poner, que tapa todo el espacio que necesites y que, además, tiene un precio espectacular. Se trata del toldo ajustable de Livarno.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de pared de terraza o balcón más barato: ajustable y no ocupa espacio en el suelo / Lidl

Un toldo que deja el suelo libre

Este toldo de Lidl es ideal para balcón o terraza. Su montaje es sencillo gracias a los tubos de soporte extensibles sin niveles. Una vez colocado, el toldo de Livarno nos da una sombra óptima gracias a los brazos de caída ajustables individualmente. Cuenta con una lona de alta calidad con revestimiento repelente al agua y a la suciedad y tiene, también un cómodo despliegue y repliegue mediante manivela extraíble.

Una vez montado no debes preocuparte por, dado a que se caracteriza por una construcción estable con tubos de acero robustos que viene junto a unas tapas protectoras que no dañan las superficies

El toldo para terraza o balcón de Lidl cuenta con una extensión máxima de 150 centímetros. Puedes colocar encima de la puerta o en una pared lisa para plegarlo y replegarlo en función del calor y tus comodidades.

Otro detalle que entusiasma del toldo ajustable de Livarno es su precio. Y es que lo puedes conseguir por tan solo 65,99 euros. Un precio espectacular para un producto de estas características.

Recuerda que lo puedes encontrar en las tiendas físicas de Lidl y, también, en la página web de la famosa cadena de supermercados alemana.