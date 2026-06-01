Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el palomitero más barato del mercado: no hay forma más fácil y rápida de hacerlas

Si te gustan las palomitas en Lidl te ofrecen la forma más fácil y rápida de hacerlas. El palomitero más barato del mercado, y ojo, porque queda pocas unidades. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un palomitero con una potencia de 850 vatios que no solo permite hacer palomitas de maíz, sino que podrás tostar almendras de forma rápida y fácil.

Este palomitero cuenta con un brazo mezclador eléctrico para una distribución uniforme y tapa extraíble – también utilizable como cuenco para servir.

Tiene una cuchara medidora (para 130 gramos de palomitas) y su temperatura es ajustable sin escalonamientos mediante regulador giratorio. También cuenta con interruptor de encendido/apagado separado para el brazo mezclador.

La placa de cocción tiene un revestimiento antiadherente de ILAGI, con excelentes propiedades antiadherentes. Y para hacer las palomitas puedes añadir aceite, mantequilla, azúcar o sal directamente a la placa calefactora.

Y no solo eso, es que es de fácil limpieza porque todas las piezas extraíbles son aptas para lavavajillas y es fácil de guardar.

Palomitero. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Rebaja

Y en cuanto al precio del palomitero antes costaba 19,99 euros, pero en Lidl tiene una rebaja del 10 por ciento, con lo que se queda en 17,99 euros. Puedes hacerte con él pinchando AQUÍ