Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tendedero en torre más barato del mercado: podrás secar más ropa en un espacio más reducido

Las casas cada vez son más pequeñas y no tenemos espacio para nada, ni para un tendedero tradicional. Pues en Lidl tienen la solución definitiva, el tendedero en torre más barato del mercado con el que podrás secar más ropa en un espacio reducido, te cabrá incluso dentro de la ducha. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata del tendedero de torre de 30 metros de Vileda que es ideal para un secado flexible y que ahorra espacio, incluso en la ducha.

El tendeder es un color negro mate y con él tendrás espacio para hasta tres cargas de lavadora, con 3 niveles de secado plegables y 6 rejillas independientes y plegables de forma flexible, que es ideal también para prendas más largas.

Pero no solo eso, es que es de articulación flexible porque el bastidor se puede plegar para un uso a media carga. También cuenta con 4 ruedas giratorias para un transporte fácil, incluso cargado; e incluye soportes para perchas y 2 soportes para piezas pequeñas.

Tendedero en torre. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Más barato

En cuanto al tendedero, tenía un precio de 34,99 euros, pero en Lidl está aún más barato y lo consigues por 33,99 euros. Puedes hacerte con él pinchando AQUÍ.