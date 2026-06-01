Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el kit de cepillo y recogedor de Vileda más barato del mercado: para una recogida fácil y completa de polvo y migas, sin dejar residuos

Si quieres una recogida fácil y completa de polvo y migas, sin dejar residuos en Lidl tienen la solución, el kit de cepillo y recogedor de Vileda más barato del mercado que está disponible en tres colores. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Este kit de cepillo y recogedor de Vileda tiene un innovador concepto de cerdas 2 en 1. Por un lado, tiene unas cerdas frontales gruesas y rojas para una limpieza óptima de esquinas, grietas y bordes; y por el otro tiene unas cerdas negras finas para barrer la suciedad sin esfuerzo.

Además, cuenta con un borde de goma resistente para un barrido fácil y completo sobre el recogedor.

Está disponible en tres vivos coloes como coral, verde y azul.

Cepillo y recogedor. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

En cuanto al kit de cepillo y recogedor, antes tenía un precio de 8,49 euros, pero en Lidl tiene un increíble descuento del 41 por ciento, casi la mitad, con lo que se queda en 4,99 euros. Puedes conseguirlo pinchando AQUÍ.