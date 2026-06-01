Con la llegada del calor es el momento de refrescarse. Y ojo, que no solo hablamos de los adultos, sino también de cuidar nuestro jardín de la mejor manera posible. Y es que aunque reguemos a menudo, el calo puede generar que aparezcan manchas amarillentas en nuestro césped.

Por ello, lo mejor es poder contar con la manera más sencilla de tener nuestro jardín nutrido de agua, sin que eso generar un problema de espacio o lío de manguera. Lidl cuenta con un aliado espectacular para estas situaciones que, además, gracias a su diseño, se puede camuflar con nuestras plantas de jardín. Se trata de la ,¡manguera extensible 15 m de la marca Parkside.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manguera extensible 15 m que no se retuerce más barata del mercado: por solo 6,99 euros / Lidl

Una manguera que se enrosca sola

Se trata de una manguera de jardín ligera y que ahorra espacio con un juego completo de conexión que se expande con la presión del agua de 5,5 m hasta 15 m. Gracias a su diseño, se contrae de nuevo después de su uso vaciándose sola, es ligera, no se retuerce y es resistente a las torceduras.

Se puede guardar para ahorrar espacio. Entre los accesorios con los que viene destaca su conector de grifo con 3 juntas de repuesto. Por lo tanto, es una manguera muy ergonómica que puedes usar tanto para regar las plantas como para divertir a los más pequeños de la casa con una refrescante tarde de juegos mientas les mojas.

Y el detalle que enamora a muchos compradores es su precio. Y es que puedes conseguir esta manguera de Parkside de Lidl por tan solo 6,99 euros. Un auténtico chollo para un producto tan completo como este.

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Recuerda que la puedes comprar en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web de la propia cadena de supermercados alemana.