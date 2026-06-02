Adiós a la persiana, la nueva tendencia de Ikea sin agujeros que no deja entrar la luz y que se despliega hasta el techo

En muestro país es habitual encontrar casas con persianas, una costumbre que no se comparte n el resto de Europa debido a la falta de luz de muchos países. Sin embargo, ya hay nuevo hogares que no tienen persianas o algún sistema para tapar la luz que entra la de la calle, lo que supone una molestia para muchos inquilinos.

En vez de meterse en una pequeña obra o dejarse dinero en instalar persianas Ikea cuenta con un producto que ha hecho las delicias de los clientes. Se trata del estor opaco Frytur. "Utiliza el mando a distancia que se incluye o la aplicación TRÅDFRI de Ikea en tu móvil para regular los estores desde la cama. El tejido opaco evita la entrada de luz del exterior. Es ideal para dormitorios". Desde la cama puedes modular la luz que quieres que entre en tu habitación. Un porducto muy bien valorado que puedes adquirir por 159 euros.

Ikea rebaja una de sus alfombras más famosas

Hay productos de Ikea que por populares ya son casi icónicos. Es lo que ha pasado con esta alfombra que ahora el gigante sueco ha reducido rebajar hasta los 10 euros. Se trata de una de las ofertas más suculentas de la famosa tienda de muebles.

El modelo de alfombra en cuestión es el "Tiphede". Tiene unas dimensiones de 120 por 180 centímetros. Está fabricada en algodón en colores terrosos, lo que la convierte en una tela muy fácil de combinar. Resulta ideal tanto para un dormitorio como para un salón o un comedor. Quizás por ello es uno de sus artículos más vendidos.

Su versatilidad cromática no es la única bondad de este producto. También su facilidad de limpieza. Dejarla como nueva es tan sencillo como meterla en la lavadora.

Además de una longitud de 180 centímetros y un ancho de 120, cuenta con un grosos de dos milímetros.

La alfombra está fabricada 100% en algodón y encoge, como máximo, un 5%. No debe limpiarse en seco y planchar a menos de 150 grados. Para secarla hay que colgarla.

La alfombra "Tiphede" es una de las que mejores valoraciones tiene de Ikea.

Un cabecero que gusta por su estilo y su bajo precio

¿Quiere renovar su dormitorio sin transformarlo por completo? Entonces opte por este cabecero de madera de abedul. Su diseño elegante y minimalista le encantará. También cumple una doble función. Con estos prácticos estantes, puede prescindir de la mesilla de noche. Puedes poner libros en ellas, o un vaso de agua si te entra sed durante la noche.

"En el cabecero puedes colocar las 6 baldas donde quieras; así siempre tendrás a mano las gafas para leer, la tableta y el vaso de agua. Como el cabecero se fija a la pared, tú decides qué altura debe tener. Es de madera maciza, un material natural bonito y resistente", explican desde la multinacional sueca

A.D.

Este cabecero puede combinarse con el somier MANDAL, también disponible en Ikea. Además, puedes colocarlo a la altura que quieras, ya que se puede fijar a la pared.

En opinión de los clientes de la marca, se trata de una compra que cumple todas las expectativas. "Muy buen producto que nos da plena satisfacción", dice un cliente en el sitio online de la marca.

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Algunos clientes también comentaron lo fácil que era colocarlo. "Para mí fue fácil de instalar. Queda muy bien en una pared de color contrastado", dice este cliente.