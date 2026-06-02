Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para hacerse con el invento para echar la siesta en la playa (que ahora está rebajado)

La siesta en la playa es sagrada y en Ikea han creado un "refugio plegable" para disfrutar de un agradable sueño sin pasar calor o quemarse por el sol. Su cortavientos es también un parasol y cuenta con bolsillos en el interior para dejar la crema, las gafas y el libro. Este todo en uno cuesta ahora 15.99 euros y son muchas las personas que se acercan a las tiendas de Ikea para hacerse con uno.

"Es muy fácil de llevar, ya que incluye una bolsa. Además, te resultará muy sencillo montarlo, para que puedas disfrutar más tiempo bajo el sol y jugando con tus hijos". Así describe Ikea su parasol estrella para el verano. La siesta es el reclamo principal, pero también es un buen aliado para un día de playa con niños. La tela de la parte superior protege contra el calor. "El tejido ofrece una excelente protección contra los rayos UV ya que tiene un factor de protección 50+ contra los rayos ultravioleta (UPF, Ultraviolet Protection Factor), que significa que bloquea el 98% de la radiación ultravioleta", explican desde la multinacional.

Protege de los efectos dañinos del sol, pero también del calor. El tejido de malla mantiene el fresco ya que permite que el aire circule.

Cortaviendo de Ikea / Ikea

Parasoles y sombrillas

En esta época del año los mubles de jardín, las sombrillas y las bolsas de playa copan varios pasillos de los supermercados y tiendas de decoración.

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El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Las altas temperaturas ya asolan la península y la cadena alemana no ha podido esperar para lanzar una nueva promoción (y de las buenas). Se trata de la sombrilla que promete convertirse en la aliada perfecta para combatir las jornadas más calurosas y cuyo precio es de tan solo 21,99 euros.