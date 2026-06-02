Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de cubiertos de camping de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 5,99 euros

Tiene 7 funciones, entre ellas tenedor, cuchara, cuchillo y sacacorchos

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de cubiertos de camping de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de cubiertos de camping de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 5,99 euros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

En menos de veinte días el verano ya será una realidad y con él llega el tiempo de vacaciones, escapadas, planes con los tuyos y, en definitiva, poder desconectar de la rutina y el trabajo.

Uno de los planes que más se va a hacer es ir de camping. Ya sea para acudir a un festival de música o para perderse en la naturaleza de una forma tranquila y sencilla, esta actividad es una de las favoritas de millones de personas que no duda en cargar la mochila, la tienda de campaña y la comida para disfrutar de un recuerdo imborrable. Por ello, la cadena de supermercados Lidl busca facilitar cómo disfrutar al máxinmo de esta actividad con los mejores artiluguos y sin tyener que gastar un euro de más. Ejemplo de ello es el Cuchillo multifunción / Cubiertos de camping que vende a un precio realmente bajo.

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de cubiertos de camping de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de cubiertos de camping de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 5,99 euros / Lidl

COMPRAR

Un juego todo en uno

La navaja multiusos cuenta con 17 funciones, como por ejemplo lupa, abrebotellas, tijeras, mosquetón y mucho más. Sus medidas (plegada) son aprox. 9,3 x 2,5 cm (L x An).

Los cubiertos de camping son de acero inoxidable y es un juego con 7 funciones, entre ellas tenedor, cuchara, cuchillo y sacacorchos. Además, desde Lidl nos explican que los cubiertos se pueden dividir en 2 mitades. Las medidas plegado son aprox. 11,2 x 3,3 cm (L x An).

Este juego de Lidl es perfecto para tus escapadas y te sirven para cortar bocadillos, carne o pescado, disfrutar de deliciosas ensaladas o saciar el hambre con platos de cuchara en medio de la montaña, junto a tus amigos en un festival o con el sonido del mar de fondo.

Uno de los detalles que más conquistan a los usuarios es el precio. Y es que puedes conseguir el Cuchillo multifunción / Cubiertos de camping de Lidl por tan solo 5,99 euros.

Noticias relacionadas

Recuerda que lo puedes adquirir tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de este enlace de la página web oficial de la cadena de supermercados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
  3. Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los prismáticos más baratos del mercado: con un descuento del 12 por ciento e ideales para observar la naturaleza
  5. Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
  7. Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de cubiertos de camping de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de cubiertos de camping de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 5,99 euros

Un total de 1.272 colombianos participaron en Oviedo en las elecciones presidenciales de su país celebradas del pasado domingo, el 65 por ciento del padrón de inscritos

Un total de 1.272 colombianos participaron en Oviedo en las elecciones presidenciales de su país celebradas del pasado domingo, el 65 por ciento del padrón de inscritos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos

Asturias amplía su red de escuelas infantiles con cuatro nuevas aperturas y 18 centros municipales integrados: Mieres, Castrillón y Las Regueras, las últimas incorporaciones

Asturias amplía su red de escuelas infantiles con cuatro nuevas aperturas y 18 centros municipales integrados: Mieres, Castrillón y Las Regueras, las últimas incorporaciones

La multa que van a recibir miles de conductores en los próximos días por no pagar el impuesto IVTM, de 130 euros al año, que ya se necesita para conducir

La multa que van a recibir miles de conductores en los próximos días por no pagar el impuesto IVTM, de 130 euros al año, que ya se necesita para conducir

"Un euro": el precio por el que el Principado comprará la empresa Sedes (aunque haciéndose cargo de parte de la deuda)

"Un euro": el precio por el que el Principado comprará la empresa Sedes (aunque haciéndose cargo de parte de la deuda)
Tracking Pixel Contents