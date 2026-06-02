En menos de veinte días el verano ya será una realidad y con él llega el tiempo de vacaciones, escapadas, planes con los tuyos y, en definitiva, poder desconectar de la rutina y el trabajo.

Uno de los planes que más se va a hacer es ir de camping. Ya sea para acudir a un festival de música o para perderse en la naturaleza de una forma tranquila y sencilla, esta actividad es una de las favoritas de millones de personas que no duda en cargar la mochila, la tienda de campaña y la comida para disfrutar de un recuerdo imborrable. Por ello, la cadena de supermercados Lidl busca facilitar cómo disfrutar al máxinmo de esta actividad con los mejores artiluguos y sin tyener que gastar un euro de más. Ejemplo de ello es el Cuchillo multifunción / Cubiertos de camping que vende a un precio realmente bajo.

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de cubiertos de camping de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por 5,99 euros / Lidl

Un juego todo en uno

La navaja multiusos cuenta con 17 funciones, como por ejemplo lupa, abrebotellas, tijeras, mosquetón y mucho más. Sus medidas (plegada) son aprox. 9,3 x 2,5 cm (L x An).

Los cubiertos de camping son de acero inoxidable y es un juego con 7 funciones, entre ellas tenedor, cuchara, cuchillo y sacacorchos. Además, desde Lidl nos explican que los cubiertos se pueden dividir en 2 mitades. Las medidas plegado son aprox. 11,2 x 3,3 cm (L x An).

Este juego de Lidl es perfecto para tus escapadas y te sirven para cortar bocadillos, carne o pescado, disfrutar de deliciosas ensaladas o saciar el hambre con platos de cuchara en medio de la montaña, junto a tus amigos en un festival o con el sonido del mar de fondo.

Uno de los detalles que más conquistan a los usuarios es el precio. Y es que puedes conseguir el Cuchillo multifunción / Cubiertos de camping de Lidl por tan solo 5,99 euros.

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Recuerda que lo puedes adquirir tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de este enlace de la página web oficial de la cadena de supermercados.