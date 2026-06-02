Mañana se esperan colas kilométricas para el juego de sartenes de hierro fundido que sirven para barbacoa más baratas: por solo 6,99 euros
Tiene una elegante bandeja de servir de pizarra, adecuada como salvamanteles para la sartén caliente y es adecuada para parrillas de gas o carbón, fuego abierto u horno
Llega el verano (y es que aunque no lo parezca quedan menos de veinte días) y es momento de barbacoas y comida al aire libre. Aquellos que tengan la suerte de disfrutar de una terraza o jardín en su casa saben que , de manera voluntaria o involuntariamente, se convierten en anfitriones de eventos al aire libre.
Y es que no hay nada mejor que disfrutar de una buena barbacoa acompañados de los seres queridos. Es cierto que esta tipo de preparación de comidas requiere paciencia y tiempo. Por ello, la cadena de supermercados Lidl pone las cosas sencillas con un juego de sartenes que cocina nuestra comida al momento y sin manchar.
Un juego de sartenes al mejor precio
Se trata de una juego de sartenes resistentes de hierro fundido esmaltado con una distribución del calor rápida y uniforme. Tiene una elegante bandeja de servir de pizarra, adecuada como salvamanteles para la sartén caliente y es adecuada para parrillas de gas o carbón, fuego abierto u horno.
Pero no es todo, ya que el juego viene con una prensa para hamburguesas lisa y resistente de hierro fundido esmaltado con una distribución del calor rápida y uniforme que te permite cocinar a la parrilla más saludable al presionar para eliminar el exceso de grasa. También es adecuada para asar sándwiches y paninis
Y es que colocar la prensa acorta el tiempo de cocción al aumentar la superficie de contacto. Estas sartenes cuentan con un mango de madera que, además de darle un toque elegante, consiguen que no te quemes cuando tengas que retirarla del fuego. Todos los accesorios son aptos para parrillas de gas o carbón y para asar sobre fuego abierto.
Otro detalle que enamora de estos productos es su precio. Y es que lo puedes conseguir por tan solo 6,99 euros. Un precio espectacular para este tipo de producto.
Recuerda que lo puedes conseguir estas sartenes tanto en las tiendas físicas de Lidl como en este enlace de la página oficial de la cadena de supermercados.
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