Ahora que el calor se ha convertido en el gran protagonista de la jornada y con el verano a la vuelta de la esquina, el jardín y la terraza son los grandes rincones donde pasamos más tiempo en nuestra casa.

Y qué mejor que relajarse en un precisos banco con acabado de madera que además puedas usar como tumbona para echar una siesta al aire libre. Lidl tiene el banco de madera para jardín con cojines "más barato". Y es que ha bajado el precio de este producto para ser un auténtico chollo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el banco de madera con cojines incluidos más barato: acabado de madera y se convierte en tumbona / LIDL

Un diseño exclusivo al mejor precio

Este exclusivo mueble de robusta madera de acacia aceitada combina un diseño elegante con la máxima funcionalidad y te ofrece el refugio perfecto para momentos de relax al aire libre. La madera de acacia aceitada no solo es un punto de atracción visual, sino que también es resistente a la intemperie y duradera. Lo que hace que esta tumbona sea tan especial es su extraordinaria capacidad de adaptación: Utilízala como un acogedor banco para conversaciones relajadas, conviértela en una cómoda tumbona para leer o disfrútala como una espaciosa cama de jardín para una siesta reparadora al aire libre. Los dos gruesos cojines de respaldo y el suave acolchado garantizan una experiencia de confort incomparable. El acolchado de espuma de PU y la funda de 100 % poliéster garantizan horas agradables. Los dos reposabrazos son abatibles de forma independiente, por lo que puedes adaptar la superficie de descanso de forma flexible a tus necesidades. Con una impresionante capacidad de carga de hasta 220 kg, la tumbona ofrece un espacio estable y seguro para hasta dos personas.

Como te decíamos más arriba, Lidl ha bajado el precio de este producto, por lo que ahora lo puedes conseguir por 139,99 euros. Un precio espectacular pra un mueble de esta calidad.

Recuerda que puedes conseguir este banco de madera en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de este enlace de la página web de la cadena de supermercados.