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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el espejo cosmético plegable más barato del mercado: por solo 11,49 euros y con luz led incorporada

Tiene LED regulables y espejos con vista normal y 2 niveles de aumento

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el espejo cosmético plegable más barato del mercado: por solo 11,49 euros y con luz led incorporada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el espejo cosmético plegable más barato del mercado: por solo 11,49 euros y con luz led incorporada

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Daniel Cid

Con la llegada del verano es tiempo de fiestas, cócteles y de arreglarnos para disfrutar de los ratos libres con nuestros amigos o familiares. También incluso para ir a trabajar o salir a la calle, son muchas las que optan por maquillarse y verse así de la mejor manera posible.

Por ello, la cadena de supermercados Lidl cuenta con un artículo perfecto para poder colocar encima de la mesa y maquillarnos en unos minutos sin perder detalle del rostro y sin preocuparnos por la luz. Se trata del espejo cosmético LED plegable de la marca Cien Beauty.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el espejo cosmético plegable más barato del mercado: por solo 11,49 euros y con luz led incorporada

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el espejo cosmético plegable más barato del mercado: por solo 11,49 euros y con luz led incorporada / LIDL

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Un espejo múltiple

Se trata de un espejo cosmético plegable por ambos lados con LED regulables que tiene un brillo ajustable con One Touch Control. Cuenta con una luz LED extra brillante con 21 LED. Respecto a los espejos que se despliegan, son con vista normal y 2 niveles de aumento (2x y 5x).

Este aparato funciona con cuatro pilas, por lo que no tienes que estar pendiente de cargar la batería. Además, también tiene un apagado automático después de aproximadamente 30 minutos. Gracias a su diseno, este espejo se pliega y no ocupa espacio sobre la mesa.

Lo puedes comprar en dos tipos de colores: blanco y negro, por lo que se adapta a cualquier tipo de diseño. Gracias a sus medidas, también es un artículo que puedes llevar de viaje dado que no ocupa espacio en la maleta o en la bolsa.

Otro detalle que enamora de este prodcuto es su precio. Y es que lo puedes conseguir por tan solo 11,99 euros.

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Recuerda que puedes comprar este producto tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de este enlace de la página web de la cadena de supermercados alemana.

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